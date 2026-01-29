Champions League, Napoli fuori. La Stampa: "Playoff Juve, Inter e Atalanta"
In occasione della prima pagina odierna, La Stampa dedica uno spazio alle tematiche calcistiche in prima pagina. Il tema caldo è quello della Champions League, proposto tramite il seguente titolo in taglio alto: "Napoli fuori dall'Europa. Playoff Juve, Inter e Atalanta". Azzurri battuti dal Chelsea: ora per loro c'è solo la Coppa Italia (ai quarti affronteranno il Como) oltre che il campionato.
Per quanto riguarda le altre tre formazioni di Serie A, nessuna ha centrato l'accesso diretto agli ottavi. Ci è andata vicina l'Inter, battendo il Dortmund. La Juventus non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Monaco, mentre l'Atalanta ha perso in trasferta contro l'Union SG.
