Roma in Europa League, Il Messaggero: "Per Gasp conta di più il campionato"
In occasione della prima pagina di oggi, Il Messaggero dedica uno spazio al calcio e in particolare con questo titolo in taglio alto: "Roma in EuroLeague, ma per Gasp conta di più il campionato". Giallorossi attesi dal match contro il Panathinaikos e con ottime possibilità di finire tra le prime otto, ma le scelte del tecnico sono orientate a privilegiare l'impegno del weekend visto che in Serie A sono ancora in corsa per i primi 4 posti se non qualcosa di più.
Si parla anche della metà biancoceleste della capitale, con il seguente titolo: "Lazio, storie tese: trasferte vietate e caso Romagnoli". Niente seguito lontano dall'Olimpico fino a fine stagione. Per quanto riguarda il difensore, vive ormai da separato in casa e vuole partire.
