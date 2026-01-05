Bologna dominato, corsa a tre per lo Scudetto. La Gazzetta dello Sport titola: "Interona"

Se il Napoli ha lanciato un segnale nel big match agguantato con la Lazio, l'Inter ha straripato a San Siro e schiacciato il Bologna. "Interona", la celebrazione della Gazzetta dello Sport, in prima pagina oggi: contro la bestia nera del campionato i nerazzurri hanno concesso il solo gol a Castro nel finale, ma prima hanno dato un saggio completo della propria superiorità. La stessa che ha permesso a Chivu di tornare primo a +1 sul Milan inseguitore con Zielinski, Lautaro e Thuram segnati sul tabellino. E il Toro raggiunge la doppia cifra in campionato.

Una corsa a tre per lo Scudetto, visto che il Milan ha aperto la 18a giornata di Serie A con un successo esterno a Cagliari: la classifica vede i rossoneri e Conte distanziati di un punto, mentre i nerazzurri in cima e a quota 39. Nel frattempo va in onda anche un duello per "il fantastico quarto", titola la Rosea: Juventus e Roma a 33 punti sono in lotta aperta per un posto in Champions League, mentre montano indiscrezioni sul calciomercato invernale: idea di scambio Jonathan David-Sorloth, mentre Gasperini aspetta Raspadori dall'Atletico Madrid.

Dalle altre gare di ieri, "Toro vero": tre gol a Verona, super Simeone e festa vera con Njie, la truppa di Zanetti crolla in casa. In rete anche l'ex Inter Casadei. E la Fiorentina si toglie di dosso un peso colossale, strappando un successo pesantissimo alla Cremonese: finisce 1-0 al Franchi con gol di Kean, entrato dalla panchina. Ora la Viola vede la salvezza a tre lunghezze di distanza.