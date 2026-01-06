Spalletti cambia per reagire, il QS in apertura: "Vestito nuovo per la Signora"

"Vestito nuovo per la Signora" scrive stamattina il QS in apertura sulla Juventus. I bianconeri di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo il pareggio con il Lecce, pronti alcuni cambi di formazione da parte del tecnico juventino. Possibile il ritorno della difesa a 3, probabile la panchina per David dopo il calcio di rigore fallito tre giorni fa.

Ritorno sfumato - "Cancelo verso il Barcellona, adesso l'Inter non ha fretta": niente ritorno per l'esterno portoghese. Joao Cancelo vestirà nuovamente la maglia del Barcellona. I blaugrana hanno chiuso l'operazione con l'Al-Hilal, il calciatore si trasferirà in prestito con i catalani che pagheranno interamente i 4 milioni di ingaggio dell'esterno fino al termine della stagione.

Mercato Milan - I rossoneri pensano a un rinforzo in difesa: "Skriniar e Kim sono più lontani. Milan su Gatti". Caccia al centrale di difesa: Allegri chiede il suo pupillo. Nkunku rischia di diventare un caso: è fra i cedibili ma lui vuole restare.