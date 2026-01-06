Bologna, così non va. Corriere di Bologna: "Tutti i numeri che spiegano perché è in crisi"

"Bologna, tutti i numeri che spiegano perché è in crisi" scrive quest'oggi il Corriere di Bologna in prima pagina. I rossoblù di Vincenzo Italiano non sanno più vincere (la vittoria in campionato manca da fine novembre) e si sono smarriti. Dopo la partita con la Cremonese persa al Dall'Ara la difesa del Bologna ha iniziato a mostrare segni di cedimento.

Da una difesa sempre perforata ai troppi gol incassati sui calci piazzati (4 nelle ultime gare giocate contro Juventus, Sassuolo e Inter) mentre nelle precedenti 14 gare era arrivato solo il gol di Camarda a Lecce. Nelle prime 12 giornate la difesa rossoblù aveva incassato 12 gol, ora sono 9 reti subite nelle ultime 5.