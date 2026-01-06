Spalletti cambia la Juventus. Il QS in prima pagina: "Vestito nuovo per la Signora"

"Vestito nuovo per la Signora". Titola così in prima pagina il quotidiano QS, che si concentra sulla Juventus nel giorno della gara contro il Sassuolo. Un impegno da onorare per i bianconeri, che vorranno ritrovare la vittoria dopo il mezzo passo falso compiuto contro il Lecce. Il tecnico Luciano Spalletti è pronto a presentare una Juve diversa questa sera al Mapei Stadium, dove l'unico obiettivo della Vecchia Signora sarà portare a casa i tre punti.

COMO - La diciannovesima giornata di campionato tuttavia si aprirà all'Arena Garibaldi di Pisa, dove il Como andrà alla ricerca del terzo successo di fila per restare in piena zona Europa. I lariani infatti con un bottino pieno si porterebbero a quota 33, agganciando almeno momentaneamente Juventus e Roma. Fabregas però sta valutando anche le condizioni di Nico Paz, che scalpita per il ritorno in campo.

MILAN - In primo piano anche le mosse di mercato del Milan, che dopo aver chiuso per l'attaccante è a caccia di un centrale. Nei giorni scorsi ai rossoneri sono stati accostati anche i nomi di Skriniar e Kim, che ora però sembrano più lontani. La pista più concreta infatti porta a Federico Gatti, pupillo del tecnico Max Allegri. Sul fronte uscite Nkunku è fra i cedibili ma l'attaccante vorrebbe restare al Milan per giocarsi le sue chance.