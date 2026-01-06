Giallorossi di scena in casa del Lecce. Il Romanista in prima pagina: "Avanti Gasp"

"Avanti Gasp". Titola così in primo piano il quotidiano Il Romanista, che si concentra sull'impegno di campionato dei giallorossi, che quest'oggi chiuderanno il proprio girone d'andata facendo visita al Lecce. Una gara delicata quella del Via del Mare, dove il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 18:00. La Roma chiaramente vorrà puntare a un risultato positivo, necessario per archiviare la sconfitta subita contro l'Atalanta e risalire la classifica.

Gasperini dovrebbe lanciare il solito 3-4-2-1, offrendo diverse novità rispetto a Bergamo. Diversi problemi in difesa, dove mancheranno gli squalificati Mancini e Mario Hermoso. Per questo motivo Gasp è pronto a lanciare Ziolkowski come centrale davanti a Svilar, in un reparto completato da Celik e Ghilardi, che avrà una buona chance come titolare. In mezzo al campo spazio per Cristante e Koné con Wesley e Tsimikas sulle corsie.

Sulla trequarti confermato Soulé, che dovrebbe andare a far coppia con Dybala o El Shaarawy. In avanti sembra esserci un ballottaggio vero tra Ferguson e Dovbyk, leggermente favorito rispetto allo scozzese. La Roma quindi punta al bottino pieno in attesa anche di rinforzi dal mercato: tra le priorità figura certamente quella dell'attaccante, con Raspadori che rimane sempre un'opzione per i capitolini al pari di Zirkzee.