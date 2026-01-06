Il ritorno di Chivu al Tardini. Gazzetta di Parma: "E Pellegrino è nel mirino della Juve"

Spazio al campo e al calcio giocato con l'atteso ritorno di Cristian Chivu dove tutto è cominciato. Pochi mesi alla guida del Parma gli son bastati per la salvezza dei gialloblù e per guadagnarsi la guida della prima squadra dell'Inter.

Ma attenzione anche sul fronte calciomercato con il bomber Mateo Pellegrino che ha diversi estimatori, tra cui la Juventus, che va a caccia di nuovi gol e ha bisogno di un nuovo centravanti: i bianconeri seguono l'argentino, a Spalletti il profilo non dispiace.