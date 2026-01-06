La Roma a Lecce in emergenza. Il Messaggero: "E Gasperini aspetta Raspadori"

"La Roma a Lecce in emergenza. E Gasperini aspetta Raspadori" scrive Il Messaggero in prima pagina. Tra campo e calciomercato con i giallorossi alle prese con alcuni problemi di formazione in vista della prossima gara contro il Lecce dell'ex Di Francesco.

Gasp non può stare tranquillo anche per le tre sconfitte di fila in trasferta rimediate dalla sua squadra e per le assenze per squalifica di Hermoso e Mancini. Con Ndicka in Coppa d’Africa, il tecnico giallorosso dovrà assemblare una difesa d’emergenza al Via del Mare. Fuori dai convocati anche Baldanzi.

Nel frattempo tiene banco la questione legata al calciomercato e all'interesse della Roma per Giacomo Raspadori. Ieri è andata in scena una riunione di mercato (e non è, ovviamente, la prima volta) con Gasperini, Massara e Ranieri come protagonisti.