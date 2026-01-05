Brutto ko per Sarri, Il Tempo recita: "Lazio in affanno, il Napoli passa facile"

Si parla anche di calcio e in particolare delle due formazioni della capitale, nella prima pagina de Il Tempo. "Lazio in affanno, il Napoli passa facile": così il quotidiano titola sulla formazione biancoceleste, battuta per 0-2 dai partenopei a causa della reti di Spinazzola e Rrahmani. Tre espulsi, di cui due della squadra di Sarri. Prestazione da dimenticare, in cui la formazione laziale ha evidenziato quanto gap ci sia rispetto ai rivali allenati da Antonio Conte e in piena corsa per lo scudetto.

Si parla anche della metà giallorossa della città, con questo titolo: "Il giorno di Raspadori. La Roma: dentro o fuori". Il club dei Friedkin ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid, ma manca ancora il sì definitivo del diretto interessato.