Champions amara. Il Corriere dello Sport in prima pagina sulle italiane: "Triplayoff"
"Triplayoff". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulle italiane coinvolte nell'ultima giornata della prima fase di Champions League. Vince solo l'Inter, che nonostante il successo in casa del Borussia Dortmund dovrà passare dagli spareggi. Discorso analogo per la Juventus, che non è andata oltre lo 0-0 in casa del Monaco. Sconfitta invece per l'Atalanta, qualificata nonostante l'1-0 subito contro l'Union Saint Gilloise.
La delusione più grande arriva dal Napoli, unica squadra eliminata dalla competizione dopo il 2-3 subito contro il Chelsea. Sulla strada dell'Inter adesso ci sarà il Benfica o il Bodo/Glimt mentre la Juventus pescherà il Galatasaray o il Club Brugge. Tra i pericoli all'orizzonte per l'Atalanta invece c'è il Borussia Dortmund, con l'alternativa più comoda dell'Olympiacos. Tra le sorprese ai play-off figurano le presenze di Real Madrid, battuto per 4-2 dal Benfica, ma anche del PSG.
EUROPA LEAGUE - In primo piano anche le sfide di Europa League, che coinvolgeranno pure Roma e Bologna nell'ottava giornata. I giallorossi infatti alle 21.00 saranno ospiti del Panathinaikos, puntando a blindare un posto agli ottavi di finale. I felsinei invece saranno di scena contro il Maccabi Tel Aviv, con l'obiettivo di vincere per tenere vivo il sogno ottavi.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.