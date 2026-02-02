L'Inter passa anche a Cremona. Il QS in prima pagina: "Lautaro regala sogni"

"Inter, Lautaro regala sogni". Titola così in prima pagina il QS, che celebra la vittoria conquistata dai nerazzurri in casa della Cremonese. La formazione di Chivu si è imposta per 0-2 con le reti di Lautaro e Zielinski, volando momentaneamente a +8 sul Milan, domani impegnato in casa del Bologna. Una gara macchiata da un folle gesto di violenza, visto che il portiere Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti interista. L'Inter ha condannato il fatto ma adesso rischia non solo una multa ma pure la chiusura della propria curva.

JUVENTUS - In primo piano spazio anche alla Juventus, che ha ritrovato il quarto posto grazie al poker rifilato al Parma. Doppietta di Bremer e reti di McKennie e David, che lanciano i bianconeri momentaneamente a +2 sulla Roma. La Vecchia Signora però lavora sul mercato, visto che ha concluso gli affari Boga e Holm, rientrato in uno scambio con il Bologna, dove i bianconeri hanno piazzato Joao Mario.

ATALANTA - In prima pagina anche lo scontro diretto tra Como e Atalanta, che non sono andate oltre lo 0-0. Tanto rammarico per i lariani, che allo scadere hanno fallito un calcio di rigore con Nico Paz. Ottimo punto quindi per la Dea, che dopo appena otto minuti era rimasta in dieci a causa del rosso diretto rimediato da Ahanor.