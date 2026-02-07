Stallo sullo stadio, La Repubblica Bologna: "Lepore congela i fondi: 'Fermi da otto anni'"
"Stallo sullo stadio. Lepore congela i fondi: 'Fermi da otto anni'" scrive La Repubblica Bologna in prima pagina quest'oggi soffermandosi sullo stallo che si è venuto a creare tra il Bologna e il Comune sulla questione relativa al nuovo stadio dei rossoblù.
Il nuovo Dall’Ara si allontana sempre di più. Forse definitivamente. "Le risorse pubbliche per lo stadio ci saranno – ha garantito il sindaco Matteo Lepore a cantierebologna.com - come erogarle lo decideremo sulla base dei tempi che ci comunicherà il Bologna".
Il sindaco si dice pronto a rimettere nelle sue casse i fondi fin qui stanziati. il Comune dice che l’operazione la guida il Bfc e lui contribuirà con 40 milioni, il Bologna che guidava ora pensa invece che l’operazione bisogna che adesso la guidi il Comune, perché lo stadio è poi il suo, e Saputo rimane disposto a metterci 100 milioni. Chi dovrà trovare i tanti, troppi soldi mancanti per arrivare a 230 (da 140) non è chiaro. Fenucci ha chiesto agli imprenditori di farsi avanti.
