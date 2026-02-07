Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Stallo sullo stadio, La Repubblica Bologna: "Lepore congela i fondi: 'Fermi da otto anni'"

Stallo sullo stadio, La Repubblica Bologna: "Lepore congela i fondi: 'Fermi da otto anni'"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:13Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Stallo sullo stadio. Lepore congela i fondi: 'Fermi da otto anni'" scrive La Repubblica Bologna in prima pagina quest'oggi soffermandosi sullo stallo che si è venuto a creare tra il Bologna e il Comune sulla questione relativa al nuovo stadio dei rossoblù.

Il nuovo Dall’Ara si allontana sempre di più. Forse definitivamente. "Le risorse pubbliche per lo stadio ci saranno – ha garantito il sindaco Matteo Lepore a cantierebologna.com - come erogarle lo decideremo sulla base dei tempi che ci comunicherà il Bologna".

Il sindaco si dice pronto a rimettere nelle sue casse i fondi fin qui stanziati. il Comune dice che l’operazione la guida il Bfc e lui contribuirà con 40 milioni, il Bologna che guidava ora pensa invece che l’operazione bisogna che adesso la guidi il Comune, perché lo stadio è poi il suo, e Saputo rimane disposto a metterci 100 milioni. Chi dovrà trovare i tanti, troppi soldi mancanti per arrivare a 230 (da 140) non è chiaro. Fenucci ha chiesto agli imprenditori di farsi avanti.

Articoli correlati
Bologna-Parma, le probabili formazioni: ritorna Lucumi, Cuesta ancora con Nicolussi... Bologna-Parma, le probabili formazioni: ritorna Lucumi, Cuesta ancora con Nicolussi Caviglia
Bologna, due assenti giustificati a Casteldebole: Freuler e Moro, in paternità Bologna, due assenti giustificati a Casteldebole: Freuler e Moro, in paternità
Bologna, il restyling del Dall’Ara non si farà: Comune pronto a ritirare i 40 milioni... Bologna, il restyling del Dall’Ara non si farà: Comune pronto a ritirare i 40 milioni stanziati
Altre notizie Rassegna stampa
Cremonese a Bergamo con i volti nuovi. Il Piccolo Cremona: “Contro l'Atalanta una... Cremonese a Bergamo con i volti nuovi. Il Piccolo Cremona: “Contro l'Atalanta una prova super”
Hellas, con il Pisa è solo pareggio. L'Arena: "Pareggio amaro. E a fine gara contestazione"... Hellas, con il Pisa è solo pareggio. L'Arena: "Pareggio amaro. E a fine gara contestazione"
Fiorentina, contro il Torino vale doppio. Il Corriere Fiorentino: “Una sfida per... Fiorentina, contro il Torino vale doppio. Il Corriere Fiorentino: “Una sfida per classifica e morale”
Il Pisa non segna. Il Tirreno: "A Verona arriva un pareggio che serve a poco" Il Pisa non segna. Il Tirreno: "A Verona arriva un pareggio che serve a poco"
Lecce, Di Francesco rilancia le corsie. Corriere dello Sport (ed. Puglia): “Così... Lecce, Di Francesco rilancia le corsie. Corriere dello Sport (ed. Puglia): “Così nascono le ali giallorosse”
Il valore di Yildiz. La Stampa: "La Juve prepara il rinnovo e annuncio show da top... Il valore di Yildiz. La Stampa: "La Juve prepara il rinnovo e annuncio show da top player"
Como, fiducia a Lahdo. La Provincia di Como: “Mi ispiro a Modric e CR7” Como, fiducia a Lahdo. La Provincia di Como: “Mi ispiro a Modric e CR7”
Arriva il c.t. della Turchia Montella, L'Unione Sarda: "Kilicsoy verso la nazionale... Arriva il c.t. della Turchia Montella, L'Unione Sarda: "Kilicsoy verso la nazionale maggiore"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio
3 Schuurs-Torino, è finita: risolto il contratto. Baroni: "Mediocrità? Parola inaccettabile"
4 Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per vincere"
5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.1 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.3 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.4 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.5 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
Immagine top news n.6 Verona-Pisa 0-0, le pagelle: Montipò salva il punto, Durosinmi abbandonato, Orban lotta
Immagine top news n.7 Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Juve, 3-0 bugiardo. Molti non vedevano l'ora che cadesse Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, la settimana tipo, i rinforzi ed i rientri: col Genoa serve un segnale forte
Immagine news Serie A n.2 Hellas, Sammarco: "Non è bastato un buon primo tempo ma questo sia di buon auspicio"
Immagine news Serie A n.3 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine news Serie A n.4 Ravanelli: "Juve, Spalletti ha ridato senso di appartenenza. En-Nesyri? Meglio restare così"
Immagine news Serie A n.5 Inter, si lavora al rinnovo di Dimarco: l'esterno vuole restare, presto la trattativa
Immagine news Serie A n.6 Cisotti: "Ho scelto Malta invece che la D, scommessa che rifarei. Ma 8 su 10 la perdi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Padova: ancora una volta Gomez non sarà a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, Paolo Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie C n.3 Buscè: "Baez esempio di cosa ci serve: ragazzi che vogliono il bene del Cosenza"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: Dimissioni? Sto dando il massimo"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Colombino fa il punto della situazione: "Mercato mirato, rosa rinforzata per gli obiettivi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano