Dal Marsiglia, Corriere della Sera con De Zerbi: "Il calcio è anche riscatto sociale"

Ci sono momenti che non si cancellano, decisioni prese di cui non ci si pente nemmeno a ripensarci, spesso di vita. Rappresenta questo e molto altro Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, che è stato intervistato dal Corriere della Sera: "Il calcio è anche riscatto sociale", il titolo adoperato in taglio alto nell'edizione odierna.

L'ex tecnico di Sassuolo, Brighton e Shakhtar Donetsk tra gli altri si è raccontato ai taccuini lombardi: "Sono un figlio di Milanello, la mia scuola di vita. Lì ho iniziato a fare sul serio per sistemare la famiglia", spiega. Intanto "a Marsiglia sto benissimo" e con l'OM si trova al secondo posto della Ligue 1. Meglio, sul secondo gradino del podio del massimo campionato francese ad una sola attaccatura dal Paris Saint-Germain, che peraltro ha battuto questa stagione ne Le Classique, per 1-0.