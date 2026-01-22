Decreto del Ministero per gli stadi, Il Messaggero: "La stretta del Viminale per Euro 2032"
"Stadi, la stretta del Viminale per Euro 2032" scrive Il Messaggero in apertura quest'oggi. Telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti. Decreto ministeriale di Piantedosi per i 10 impianti candidati ad ospitare Euro 2032: riconoscimento facciale agli ingressi e una “control room” per sorvegliare gli spettatori.
Ci sarà una “control room” per l’osservazione dell’area spettatori. E telecamere a ogni tornello al momento dell’ingresso. Cambieranno le curve: diecimila i posti a sedere per ogni settore, con punti di pronto soccorso e strutture organizzative che integreranno steward, Forze dell’ordine e vigili del fuoco.
Il Viminale riscrive i criteri tecnici che andranno seguiti per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi a pochi mesi dalla scelta definitiva degli stadi da mandare alla UEFA (scadenza ottobre 2026) per i 5 stadi che ospiteranno gli Europei.
