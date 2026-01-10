Domani c'è il Napoli per involarsi, QS titola stamani: "Inter a mille, sfida di testa"
"Inter a mille, sfida di testa": questo è il titolo principale della prima pagina odierna del QS. Domani sera i nerazzurri sfidano il Napoli, con l'obiettivo di involarsi in classifica a +7 sui partenopei campioni d'Italia in carica. Big match di ex e veleni, considerando anche l'elettricità in campo e tra le panchine della gara andata in scena al Maradona nel girone d'andata.
Si parla anche delle partite di oggi, con questo titolo in taglio basso: "Como e Atalanta, la corsa europea riparte in casa". La formazione di Fabregas riceve il Bologna, a Bergamo c'è il posticipo serale col Torino.
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l'assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l'assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l'assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
