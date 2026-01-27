Domani si chiude il girone di Champions. La Gazzetta dello Sport: "L’Inter non si ferma”

Per le italiane impegnate in Champions League è una vigilia importantissima visto che domani saranno tutte impegnate in sfide decisive nella ottava e ultima giornata della fase di campionato della Coppa dei Campioni.

Chi si gioca più di tutti è il Napoli, al momento 25ª in classifica e prima delle escluse dai playoff. I partenopei avranno bisogno di una vittoria anche se la gara si preannuncia complessa, visto che al Maradona arriverà il Chelsea. Vanno a caccia di tre punti che potrebbero tenere un lumicino anche sulla (difficile) qualificazione diretta agli Ottavi anche Atalanta, Inter e Juventus, rispettivamente tredicesima, quattordicesima e quindicesima con 13 punti la Dea e 12 le altre due. Atalanta impegnata in Belgio sul campo dell’Union Saint Gilloise. Trasferta anche per i nerazzurri di Milano, di scena al Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund, e i bianconeri, che ritroveranno Pogba da avversario nel principato di Monaco.

Spazio poi anche al mercato, in particolare in casa Juventus si lavora ad un doppio, Importantissimo, rinnovo: quello del tecnico Luciano Spalletti e di Kenan Yildiz, il cui futuro sarà (quasi) certamente bianconero.