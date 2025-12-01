Doppietta Lautaro, l'Inter si rilancia. La Gazzetta dello Sport in apertura: "È sempre lui"
"È sempre lui" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura soffermandosi sulla vittoria dell'Inter in casa del Pisa per 2-0 firmata Lautaro Martinez. Doppietta dell'attaccante argentino nel secondo tempo che supera Mazzola nella classifica marcatori nerazzurra di sempre: "La gente parla, io segno". Grande bagarre in vetta alla classifica.
Sorpasso azzurro - "Senti che Napoli", scrive la Rosea nel suo taglio alto quest'oggi commentando così il successo del Napoli nel posticipo dell'Olimpico contro la Roma. Decide un gol di Neres. Conte in testa con Allegri. Mucchio Scudetto: quattro squadre in un punto. E oggi occhio al Bologna, che affronta in casa la Cremonese.
La Juve che cambia - "Il nuovo Yildiz": Vlahovic rischia due mesi di stop, il turco davanti. Spazio anche al Milan che si gode un ritrovato Leao: "Leao forza nove". Centravanti come a Lilla. E il Milan vola.
