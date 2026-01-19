Fiorentina, vittoria con dedica speciale. Corriere Fiorentino: "Nel segno di Rocco"
"Nel segno di Rocco" scrive il Corriere Fiorentino in apertura quest'oggi. La Fiorentina batte il Bologna 2-1 al Dall'Ara e dedica la vittoria a Rocco Commisso. Successo tra le lacrime con i gol di Mandragora e Piccoli contro la formazione di Vincenzo Italiano. La moglie Catherine: "Sarebbe stato orgoglioso".
Il funerale - Partiranno in tanti da Firenze per portare l'ultimo saluto a Rocco Commisso. Il direttore generale Ferrari ma anche una delegazione della società mentre i giocatori resteranno ad allenarsi. E ci dovrebbe essere anche la sindaca Sara Funaro ai funerali che si terranno mercoledì prossimo alle 10 (le 16 in Italia) a New York, in pieno Manhattan. Prima però la camera ardente che resterà aperta oggi e domani in New Jersey.
Il futuro dello stadio - "Lo stadio Franchi, ipotesi project financing": ancora nessuna proposta formale ma contatti fitti, Viola e Comune puntano l'accordo sul Franchi.
