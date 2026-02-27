Furia Comolli. Tuttosport in prima pagina sugli errori arbitrali: "Juve, i rossi di bilancio"

"Juve, i rossi di bilancio". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla Juventus e in particolar modo sugli errori arbitrali. Le espulsioni ingiuste rimediate contro Inter e Galatasaray hanno compromesso due gare fondamentale dei bianconeri, scatenando la furia dell'ad Comolli. Il dirigente si è scagliato contro la Uefa e l'arbitro Pinheiro, formente criticato da Comolli. Errori che potrebbero costare anche 80 milioni ai bianconeri, eliminati dalla Champions League proprio mercoledì scorso.

ATALANTA - In primo piano spazio dedicato anche all'Atalanta, unica squadra italiana ancora in corsa in Champions League. La Dea è riuscita a centrare il pass per gli ottavi di finale eliminando il Borussia Dortmund, che dopo il 2-0 dell'andata è stato sconfitto 4-1 dai nerazzurri. Un capolavoro dell'Atalanta, che oggi conoscerà il nome della propria avversaria: Bayern Monaco oppure Arsenal.

EUROPA LEAGUE E CONFERENCE - Spazio anche all'Europa League e alla Conference League, dove Bologna e Fiorentina hanno centrato gli ottavi di finale. I rossoblu hanno battuto per due volte il Brann e ora potrebbero sfidare la Roma o il Friburgo. I viola, nonostante il 2-4 subito al Franchi e grazie allo 0-3 del ritorno, hanno staccato il pass per il turno successivo e ora se la vedranno contro una tra Strasburgo e Rakow.