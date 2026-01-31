Furlani attack alla Marotta, Corriere dello Sport in apertura: "Mateta, all in Milan"
"Mateta, all in Milan" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Furlani attack. Alla Marotta, si muove l'a.d. per provare a chiudere l'affare Mateta. Il dirigente prova a convincere il Crystal Palace alzando l'offerta fino a 33 milioni più bonus La decisione a ore. Il portiere firma per 5 anni Cardinale rifinanzia il prestito e Elliott saluta
Champions League - "Lucio-Osi troppo bella": Juve-Galatasaray la sfida più complicata L'Inter trova il Bodo "supersintetico". Atalanta col Dortmund. In Euroleague Bologna-Brann Mou-Real è la fantasia dell'urna di Nyon. Gli altri accoppiamenti: Monaco-Psg, Benfica-Real Madrid, Qarabag-Newcastle, Club Brugge-Atletic Bilbao, Olympiakos-Bayer Leverkusen
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Genoa, De Rossi: "Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordo"
