Gasp show in conferenza pre Torino. Il Corriere di Roma: "Esalta Malen e lancia frecciate"

La Roma punta a sfatare il tabù Torino, dopo le sconfitte rimediate sia nella gara d’andata sia nel match di Coppa Italia disputato pochi giorni fa. Nel confronto valido per la 21ª giornata di Serie A, i giallorossi cercano il riscatto, provando a valorizzare le nuove soluzioni a disposizione di Gasperini. Il nuovo acquisto Malen potrebbe essere lanciato subito dal primo minuto. Sul fronte opposto, i padroni di casa dovranno rinunciare a Simeone, fermato da un infortunio accusato nel corso della settimana.

Nel giorno di vigilia della gara, il tecnico Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa spendendo belle parole sui nuovi acquisti e ha fatto chiarezza su Raspadori: "Io con Raspadori non ho mai parlato. Con Malen sì... con Malen, c’è stato un lavoro di tre-quattro giorni, chiusi su questa operazione. Su altre trattative non lo so: non conosco e non partecipo alle trattative. Malen ci ha dato questa opportunità, la proprietà, come ho detto prima, ha dato grande disponibilità. Ricky poi ha dato l’ok per chiudere una trattativa che era già definita. È stato bravo, abbiamo coinvolto il giocatore ed è stato tutto perfetto. Su queste cose credo che abbiamo preso un bel giocatore. Abbiamo preso un giocatore forte, poi è sempre il campo che parla, ma su questo siamo convinti".

Giornata di vigilia, invece, per la Lazio. I biancocelesti saranno impegnati lunedì sera, a partire dalle 20:45, all'Olimpico per affrontare il Como. "Vogliamo riscattare la partita di andata, dove ci siamo fatti trovare impreparati per una serie di motivi, compreso il fatto che fosse la prima giornata. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e per questo dobbiamo vincere per dare continuità al successo di domenica scorsa" le parole di Rovella ai canali ufficiali del club.