La Provincia guarda già a Roma-Como, l'apertura: "Fabregas e il big match: 'Motivatissimi'"

Quello di domani sarà un appuntamento cruciale per capire le ambizioni del Como in questo campionato. Lo ammette anche La Provincia di Como, quotidiano che già in prima pagina oggi si proietta verso la sfida esterna contro la Roma, valida per il posticipo del 15° turno di Serie A. Nico Paz e compagni affronteranno l'attuale quarta forza della classifica, determinati a mettersi subito alle spalle la goleada subita con l'Inter per continuare la loro corsa europea.

"Fabregas e il big match: 'Ragazzi motivatissimi'", si legge in taglio basso in merito alla grande motivazione dei giovani talenti lariani, caricati dal loro allenatore per il big match dell'Olimpico con la solita spensieratezza di sempre.

Mister Fabregas non avrà Morata, infortunato e fuori fino al 2026. Quindi tocca a Douvikas la maglia da titolare in attacco, con Nico Paz alle sue spalle e Addai largo a destra. Dall’altra parte invece scatta il ballottaggio Jesus Rodriguez-Diao, però il senegalese parte in vantaggio. Perrone è squalificato, spazio dunque a Caqueret-Da Cunha in mediana. Se la coppia Ramon-Diego Carlos è intoccabile in difesa di Butez, Smolcic dovrebbe rilevare Posch. Infine, dubbi a sinistra: Moreno insidia Valle per un posto dal 1’, ma dovrebbe essere quest’ultimo ad averla vinta.