Il Napoli frena in casa contro il Como, Il Mattino in prima pagina: "A fari spenti"

"A fari spenti". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. La squadra di Antonio Conte non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Como. Gli azzurri sono stati salvati da Vanja Milinkovic-Savic che ha parato un calcio di rigore a Morata nella prima frazione di gara.