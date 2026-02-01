Il Napoli vince ma perde il suo capitano, La Repubblica in taglio alto: "Di Lorenzo ko"
Il Napoli torna al successo ma perde il suo capitano. La formazione di Antonio Conte si è imposta 2-1 al "Maradona" contro la Fiorentina ma se da una parte sono arrivati tre punti importanti per i quartieri alti della classifica, dall'altra c'è una brutta tegola con l'infortunio a Giovanni Di Lorenzo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Di Lorenzo ko, Conte: 'Uccidono i giocatori'".
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
