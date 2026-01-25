Il Toro viene travolto 6-0 a Como, La Stampa titola in prima pagina: "L'inferno"
TUTTO mercato WEB
Il Torino crolla a Como. La squadra di Marco Baroni viene travolta 6-0 al "Sinigaglia" della squadra di Cesc Fabregas che si dimostra più forte in tutto e per tutto. Posizione più che mai in bilico per Marco Baroni che colleziona il quarto ko consecutivo. Questo il titolo in primo piano dell'edizione odierna de La Stampa: "L'inferno".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
2 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi per la sfida al Milan
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile