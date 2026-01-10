In casa la prima di ritorno per Gasp, Il Romanista in prima pagina: "Uniti si vince"
"Uniti si vince": titola così questa mattina Il Romanista in prima pagina. Ore 18, Roma-Sassuolo: dopo tante parole e senza diversi giocatori, i giallorossi giocano in casa la prima di ritorno. Niente polemiche, né discorsi legati all'emergenza: oggi più che mai, alla formazione di Gasperini servono i 3 punti e con il supporto del suo pubblico può riuscire a conquistarli.
Il quotidiano parla anche dei dubbi di formazione, proponendo tra gli altri questo titolo: "Wesley dà forfait". Out il brasiliano, ma c'è Soulé. L'emergenza a livello di organico è chiara, tanto che vengono chiamati 5 Primavera.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
