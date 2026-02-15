Inter-Juve, polemiche per il rosso a Kalulu. Corriere dello Sport titola: "Il danno"
Non si placano le polemiche per il cartellino rosso sventolato a Kalulu nella prima frazione di gara di Inter-Juventus. Alla fine sono i nerazzurri a spuntarla sui bianconeri per 3-2 con una rete allo scadere di Zielinski. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il danno".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
