"Inter, otto vittorie di fila. Napoli all'ultimo respiro": il titolo in taglio alto de La Repubblica
TUTTO mercato WEB
Successi per.Inter e Napoli. La squadra di Cristian Chivu si è imposta aper 2-0 sul Genoa grazie al super gol di Dimarco e al calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. Gli azzurri invece hanno espugnato il "Bentegodi" di Verona battendo 2-1 l'Hellas con una rete all'ultimo respiro di Lukaku. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Inter, otto vittorie di fila. Napoli all'ultimo respiro".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"