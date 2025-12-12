Juventus tra infortuni e modulo, il Corriere dello Sport: "Spalletti prigioniero"
"Spalletti prigioniero": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il tecnico ha in testa un'altra Juve, non proposta fin dalle sue prime uscite per il ko di Vlahovic e l'impossibilità di passare subito alla difesa a 4. Assenze pesanti e ruoli mancanti, ma ha perso una sola gara su nove. Da Bremer al processo di crescita: Lucio progetta il salto.
Spazio anche alle italiane in Europa, con questo titolo in taglio alto: "Roma, Bologna e Viola, gode il nostro ranking". Europa League e Conference: 9 punti in 3 partite. Doppietta di Ferguson: Gasp batte 3-0 il Celtic. Bernardeschi (2 gol) stende il Celta: Italiano vince 2-1. Kean e Gud: 2-1 alla Dinamo.
