L'attaccante della Roma guarda gli azzurri. Corriere dello Sport: "Napoli, c'è Dovbyk"
TUTTO mercato WEB
"Napoli, c'è Dovbyk" così l'edizione odierna del Corriere dello Sport che apre con il primo piano del calciatore della Roma, tra i principali indiziati a rinforzare l'attacco di Conte. L'attaccante ucraino, scrive il quotidiano, sarebbe stato offerto al Napoli dai suoi procuratori, ma De Laurentiis avrebbe preso tempo.
Gli azzurri stanno infatti valutando anche altre opzioni in Premier.
Capitolo Roma, sembra vicino l'arrivo di Giacomo Raspadori, che dall'Atletico Madrid potrebbe sbarcare alla corte di Gasperini, come riportato in prima pagina dal quotidiano: "Raspa, l'Atletico lo spinge alla Roma: stasera Gasp sfida l'Atalanta".
Articoli correlati
Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore della Fiorentina
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile