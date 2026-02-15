L'Inter vince e allunga, il Corriere della Sera titola: "Furia Juve contro l'arbitro"

Finisce 3-2 per i nerazzurri, con tanto di polemiche accese per l'espulsione (doppio giallo) di Kalulu il Derby d'Italia a San Siro. Questo perché il contatto tra il difensore francese e Bastoni non c'è, invece l'arbitro La Penna ha scelto di estrarre l'ammonizione che ha fatto scattare il rosso automatico al giocatore bianconero, lasciando Spalletti & co. in 10 contro 11 per i restanti 45 minuti. "L'Inter vince e allunga. Furia Juve contro l'arbitro", la prima pagina del Corriere della Sera stamane.

Il match-winner è Zielinski con una rete pesantissima al 90'. Restano troppi dubbi sull'espulsione impartita a Kalulu vista la simulazione di Bastoni. Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato così l'episodio in conferenza stampa al termine della vittoria: "Per me è un episodio dubbio, io ai miei giocatori ho insegnato qualcosa di diverso. Mi riferisco ad Ale contro il Liverpool quando gli ho detto di non dire di fare determinate cose. Per me è un tocco leggero di un giocatore di un certo spessore, meglio levarsi le mani per non mettere l'arbitro in condizione di prendere certe decisioni".

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, si è presentato al posto di Luciano Spalletti invece. Seguito a ruota da Comolli pochi istanti dopo: "Siamo qui come società uniti ai giocatori. Quello che è successo questa sera è inaccettabile ed è difficile parlare di calcio. Uno spettacolo è stato rovinato da un protocollo che va cambiato. Da inizio stagione e tutti si lamentano in modi e tempi diversi, siamo. Sempre stati produttivi e il calcio italiano deve cambiare. Quello che è successo sta sera non possiamo tollerarlo”.