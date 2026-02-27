L'ira di Comolli dopo la Champions. Il Corriere dello Sport in apertura: "Juve danneggiata"

"Juve danneggiata". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulle dichiarazioni dell'ad bianconero Comolli. Il dirigente juventino non ha mandato giù l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, fortemente segnata anche dall'espulsione di Kelly nel match di ritorno contro il Galatasaray. Comolli ha criticato l'arbitro portoghese Pinheiro ma anche la stessa Uefa per la designazione. Intanto dopo la Champions la Juve si ritufferà in campionato, dove domenica sarà ospite della Roma nel posticipo.

CHAMPIONS - In prima pagina c'è spazio anche per l'Atalanta, unica squadra italiana rimasta in corsa in Champions League. La Dea ha ribaltato il 2-0 subito in casa del Borussia Dortmund, passando con un netto 4-1 al ritorno. Un risultato fondamentale per centrare la qualificazione agli ottavi, dove oggi i nerazzurri saranno sorteggiati contro Bayern Monaco o Arsenal.

BOLOGNA - In primo piano spazio dedicato anche al Bologna, che si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Europa League. I felsinei per la seconda volta di fila hanno battuto il Brann, beffato dal gol di Joao Mario. Adesso sul percorso degli emiliani potrebbe esserci pure la Roma, avversaria che potrebbe uscire dal sorteggio previsto oggi al pari del Friburgo.

FIORENTINA - In prima pagina pure la Fiorentina, qualificatasi agli ottavi di Conference League. Dopo lo 0-3 raccolto all'andata, i toscani sono stati battuti per 2-4 dallo Jagiellonia centrando la qualificazione soltanto ai tempi supplementari. Adesso, sul percorso dei toscani ci sarà una tra Strasburgo e Rakow.