La Joya si opera, il contratto è in scadenza. Il Messaggero: "Dybala stop, è quasi addio"

"Dybala stop, è quasi addio" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Dybala si è operato per la rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro: la prognosi è di cinque settimane. Prima dell’intervento a Villa Stuart l’incontro con Francesco Totti. Roma senza punte: Gasp ha solo Malen.

"Il calciatore è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro perché tutti gli esami precedenti non evidenziavano patologie. L'artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane".

Calendario alla mano, e considerando un minimo di rodaggio, rivederlo nella lista dei convocati nell'ultima settimana di aprile (tra Roma-Atalanta e Bologna-Roma di campionato per intenderci), sarebbe già un bel successo.