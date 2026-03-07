Joya finita, per Gasp una certezza in attacco. Il Romanista in apertura: "Rimango Malen"
"Rimango Malen" è il titolo d'apertura de Il Romanista in edicola stamani. Joya finita. Operazione per Paulo Dybala al ginocchio. L'artroscopia rivela la lesione del menisco per Dybala, che si opera a Villa Stuart da Mariani: 45 giorni di stop, poi la riatletizzazione". A Gasp resta solo la certezza Donyell Malen lì davanti.
Il comunicato: "Il calciatore è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro perché tutti gli esami precedenti non evidenziavano patologie. L'artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane".
