La Juventus crolla contro il Como, il Corriere dello Sport apre: "Irriconoscibili"
"Irriconoscibili": il Corriere dello Sport non usa giri di parole oggi in prima pagina, per parlare della Juventus: bianconeri affondati dal Como (2-0), allo Stadium finisce tra i fischi. L'allarme di Spalletti: "Se il nostro livello è questo, non si può ambire a niente". 16 gol incassati nelle ultime 6 gare. Festa Cesc: segnano Vojvoda e Caqueret. Ansia Yildiz: problema al polpaccio, in dubbio per il Gala.
Spazio anche alla capolista, con questo titolo: "Fuga Inter: Chivu a +10 sul Milan". Non vittoria esterna e allungo in vetta: Mkhitaryan e Akanji decisivi a Lecce. Oggi Allegri sfida il Parma per tornare a -7.
