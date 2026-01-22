La Juventus inguaia Mou in Champions. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Che Signora!"
"Che Signora!" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Spalletti batte Mou con un 2-0 importante allo Stadium grazie alle reti dei centrocampisti Thuram e McKennie e resta in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, in attesa dell'ultimo turno da giocare nel Principato di Monaco.
Tonfo interno invece per l'Atalanta. Dopo essere passata in vantaggio con il gol di Scamacca nel primo tempo, la Dea si è fatta rimontare dall'Athletic Club nel secondo tempo. Guruzeta, Serrano e Navarro hanno firmato il tris dei baschi (inutile poi il gol del 2-3 di Krstovic) al Gewiss Stadium con la formazione di Palladino che rimane a quota 13 punti comunque nel gruppone che spera in un posto nelle prime 8 ma ha sprecato una grande chance.
Spazio anche alle due milanesi. L'Inter a caccia del rilancio dopo il ko in Champions League mentre il Milan va all'inseguimento dei nerazzurri con la carica del presidente Cardinale.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.