La risposta del Napoli, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Conte esiste"
"Conte esiste": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. La risposta di Antonio a settimane di critiche: Napoli primo, Atalanta travolta 3-1. Doppietta di Neres, a segno anche Lang. Inutile il lampo di Scamacca. DeLa: "Bravo Antonio, si è ripreso la squadra".
Un altro titolo proposto dal quotidiano è il seguente: "Juve, altra frenata". Spalletti rimontato dalla Fiorentina (1-1). Sblocca Kostic, nella ripresa risponde Mandragora. Terzo pari in quattro partite per Lucio tra Serie A e Champions.
