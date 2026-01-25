Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, solo un pari a Lecce. Il Messaggero in taglio alto: "Romagnoli saluta e se ne va"

Lazio, solo un pari a Lecce. Il Messaggero in taglio alto: "Romagnoli saluta e se ne va"
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 07:18
Andrea Piras

Finisce in parità la sfida del Via del Mare. La Lazio impatta contro il Lecce ed esce con uno 0-0 che non le permette di fare il salto in classifica. Ultima partita in biancoceleste per Alessio Romagnoli che saluterà la squadra della capitale e approderà in Qatar alla corte di Roberto Mancini. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio, solo un pari a Lecce. Romagnoli saluta e se ne va".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
