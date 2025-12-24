Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 24 dicembre
TUTTO mercato WEB
L'imminente inizio della mercato invernale è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 24 dicembre. Tra le formazioni che si sono già mosse c'è il Milan, con l'ingaggio di Fullkrug dal West Ham. L'attaccante prenderà il numero 9. Pensa invece più all'estate l'Inter, al lavoro per assicurarsi Palestra (che a gennaio può tornare all'Atalanta).
La formazione di Chivu deve fare i conti con l'infortunio di Bonny: ecco che, in questa fase della stagione, può prendersi la scena Pio Esposito. L'attaccante sogna un ruolo da protagonista in nerazzurro e la vetrina del Mondiale con la Nazionale. In chiusura la Juventus, alle prese con il rinnovo di Yildiz: per l'asso turco si prevede un ingaggio da top player.
Articoli correlati
Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
2 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pro Vercelli, Delechat: "Non sono un fan del mercato di gennaio, ma sicuramente arriverà un portiere"
Pronostici
Calcio femminile