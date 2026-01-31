Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 31 gennaio
Il calciomercato con le ultime mosse delle big è uno degli argomenti principali che troviamo sui quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 31 gennaio 2026, e che vi proponiamo in calce. Il Milan cerca un nuovo attaccante e fa all in su Mateta del Crystal Palace. Il centravanti, trattato anche dalla Juventus, potrebbe arrivare alla corte di Allegri.
Spazio anche al sorteggio Champions League: Inter-Bodø Glimt, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund gli accoppiamenti per il turno di playoff per le nostre italiane. Gli altri accoppiamenti: Monaco-Psg, Benfica-Real Madrid, Qarabag-Newcastle, Club Brugge-Atletic Bilbao, Olympiakos-Bayer Leverkusen.
Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L'Inter spera ancora in Diaby ma c'è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all'assalto di Lookman
Genoa, De Rossi: "Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordo"
