Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 12 febbraio 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani celebrano in apertura il trionfo azzurro nello slittino alle Olimpiadi invernali di Cortina: doppio oro nelle gare femminile e maschile, festa per le coppie protagoniste e Italia salita al terzo posto nel medagliere. Titoli enfatici e immagini delle medaglie al collo raccontano una giornata storica, con l’impresa azzurra al centro della scena.

Subito dietro, il calcio. In campionato tiene banco il confronto al vertice tra Juventus e Inter, con i bianconeri chiamati a ridurre il distacco nello scontro diretto. Si parla di scelte di formazione, di possibili esclusioni eccellenti e di un duello che può incidere in maniera pesante sulla corsa scudetto.

Spazio anche alla Coppa Italia: la Lazio ha conquistato la semifinale superando l’Atalanta ai calci di rigore dopo l’equilibrio nei 90 minuti, mentre l’altra parte del tabellone resta sotto osservazione in vista del prossimo confronto decisivo. Il successo dal dischetto ha rilanciato le ambizioni biancocelesti e acceso il dibattito sulle gerarchie nelle competizioni nazionali.

Tra i temi caldi anche le panchine. In bilico c’è quella del Torino, con Ivan Juric al centro di tensioni interne e di un rapporto complicato con l’ambiente: la permanenza del tecnico non è scontata e si valutano scenari alternativi. Sullo sfondo restano anche le riflessioni legate ad altri club impegnati nella corsa europea, tra pressioni ambientali e rendimento altalenante.