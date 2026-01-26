Mago Spalletti fa sparire Conte, travolto il Napoli. La Stampa: "Canta Juve"
"Canta Juve" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi per celebrare la vittoria per 3-0 della Juventus contro il Napoli all'Allianz Stadium. Travolto la formazione di Antonio Conte con i gol di David, Yildiz e Kostic, i bianconeri si riscattano dopo la sconfitta contro il Cagliari e rilanciano le loro ambizioni per un posto in Champions.
"Pochi tiri in porta, ma da segnalare c’è un doppio episodio che fa discutere: Hojlund e Vergara giù in area a seguito di corpo a corpo e abbracci. L’arbitro decide che per il rigore serve di più. Lo stesso permissivo metro di giudizio Mariani lo userà nel recupero lasciando sorvolando su un contatto Meret-David", scrive il quotidiano.
La squadra di Spalletti si prende dunque tre punti preziosissimi (che consentono di scalzare di nuovo il Como e approfittare dell’altro scontro diretto, tra Roma e Milan), nonché una bella rivincita rispetto alla sfida d’andata.
