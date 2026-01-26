Serie A show, Corriere della Sera: "Pari Roma, il Milan rallenta. Festa Juve, Napoli a -9 dall'Inter"

"Pari Roma, il Milan rallenta. Festa Juve, Napoli a -9 dall'Inter" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. La corsa allo scudetto entra nel vivo e l’Inter continua a marciare con decisione verso il traguardo, rafforzando il suo vantaggio in classifica. Con un +5 sul Milan e un +9 sul Napoli e la Roma, la squadra di Chivu mantiene un passo deciso che fa tremare la concorrenza.

La serata di ieri ha visto un pareggio per 1-1 tra la Roma e il Milan, un assist per i nerazzurri. Il primo tempo all'Olimpico è stato di marca romanista, con diverse occasioni pericolose e un Maignan in serata di grazia, decisivo in più di un’occasione tra i pali. Poi nella ripresa i gol: prima il colpo di testa di De Winter, poi il pari di Lorenzo Pellegrini su rigore.

Alle ore 18 in campo Juventus e Napoli, un match terminato con un importante successo dei bianconeri per 3-0. La vittoria, però, non è arrivata senza polemiche. Nell’arco della partita, il Napoli ha lamentato due contatti dubbi in area di rigore della Juventus. Match sbloccato da David al 22’. Nella ripresa, Yildiz ha raddoppiato sfruttando un errore difensivo di Juan Jesus, mentre Kostic ha siglato il tris con un tiro potente, regalando una grande gioia ai tifosi bianconeri.