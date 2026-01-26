Rimonta incredibile. Il Secolo XIX in prima pagina sul Genoa: "Tre gol da urlo al Bologna"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al Genoa, che ha conquistato un successo pesantissimo nell'ultimo turno di campionato. Il Grifone è riuscito a raccogliere il bottino pieno al Ferraris, dove ha battuto il Bologna per 3-2 in rimonta. Una sfida che non era iniziata al meglio per i liguri, passati in svantaggio nel primo tempo complice il gol di Ferguson. L'autogol di Otoa, poi, ad inizio ripresa aveva complicato ulteriormente i piani del Grifone.

La sfida ha preso una piega diversa dopo l'espulsione di Skorupski, autore di un fallo su Vitinha. Il Genoa allora ha accorciato le distanze con Malinovskyi, trovando il pareggio poco dopo grazie ad Ekuban. Una rimonta completata al 91' dal subentrato Messias, che ha mandato avanti definitivamente i suoi con un gol pesantissimo allo scadere. Il Genoa di conseguenza ha fatto un passo in avanti sostanziale in ottica salvezza, portandosi a quota 23 in classifica.

Per il Grifone si tratta del quinto risultato utile consecutivo, oltre che della seconda vittorie nelle ultime tre uscite di campionato. Un ruolino di marcia determinante per allungare a +6 rispetto alla zona retrocessione, in attesa del prossimo impegno previsto venerdì sera all'Olimpico contro la Lazio. De Rossi, chiaramente, cercherà nuova continuità contro i biancocelesti.