Disfatta a Torino, la Juve vince 3-0. Il Mattino in apertura sul Napoli: "Al tappeto"

"Al tappeto". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli e sulla sconfitta subita in casa della Juventus. Un 3-0 netto quello incassato all'Allianz Stadium, dove la formazione di Luciano Spalletti si è imposta con le reti di David, Yildiz e Kostic. Tanta rabbia per il Napoli, arrivato al big match di Torino con tantissime assenze che hanno pesato parecchio nell'economia del match.

Gli azzurri tuttavia contestano anche un errore arbitrale, dovuto alla mancata assegnazione di un calcio di rigore dopo un fallo su Hojlund. Situazioni che pesano tanto e che hanno frenato la corsa degli uomini di Antonio Conte, per cui l'obiettivo Scudetto è sempre più complicato. Il Napoli infatti è rimasto a quota 43 dopo la sconfitta di ieri, portandosi addirittura a -9 dalla capolista Inter, reduce dal 6-2 conquistato contro il Pisa.

La difesa del titolo quindi si fa sempre più dura per gli uomini di Conte, raggiunti dalla Roma e avvicinati anche dalla Juventus in classifica. Una lotta che quindi potrebbe concentrarsi sulla qualificazione alla prossima Champions e che passerà anche dal prossimo match casalingo. Il percorso del Napoli infatti riprenderà sabato 31 gennaio, data in cui gli azzurri se la vedranno con la Fiorentina al Maradona.