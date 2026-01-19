Napoli, nuovi infortuni per la Champions. Il Mattino in apertura: "La prova del nove"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul Napoli, che domani riprenderà il proprio percorso in Champions League. Gli azzurri infatti nel settimo turno faranno visita al Copenaghen, avversario che affronteranno al Parken a partire dalle ore 21.00. Una gara a cui i partenopei arriveranno con diverse defezioni, visto che il tecnico Antonio Conte dovrà fare a meno di ben nove giocatori: tra gli ultimi infortunati figurano Politano e Rrhamani, che saranno assenti per la trasferta danese.

Tra i calciatori non ancora a disposizione ci sono ovviamente Anguissa e De Bruyne, così come Gilmour e Meret. Conte nel frattempo valuta la convocazione di Romelu Lukaku, un vero e proprio leader che tuttavia non sembrerebbe ancora in condizione di poter giocare. Situazione diversa per David Neres, di cui si stanno valutando i progressi e che potrebbe anche dare una mano al Napoli in caso di risposte positive. Influenza invece per Elmas, che vorrà stringere i denti per provare ad esserci.

Il Napoli in ogni caso andrà a caccia di un risultato positivo in Danimarca, dato che in Champions è reduce dal pesante 2-0 subito contro il Benfica. Appena 7 i punti degli azzurri, che ad oggi occupano il ventitreesimo posto utile per disputare i play-off. Un successo contro il Copenaghen, tuttavia, potrebbe risollevare la situazione e tenere vivo l'obiettivo qualificazione.