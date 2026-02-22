Operazione Champions, Il Mattino: "Adesso Conte punta su Vergara e Alisson"

Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, viene riservato il consueto spazio al Napoli. Il titolo scelto è il seguente, riportato in taglio alto: "Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e Alisson". Azzurri attesi dal match contro l'Atalanta: in campo il jolly offensivo che sta ben figurando da inizio 2026 e uno dei nuovi acquisti, entrambi piazzanti alle spalle di Hojlund.

Proprio di Vergara ha parlato l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli: "Una volta quando i ragazzi facevano bene c’era sempre qualcuno pronto a dire “sì, però...”. Prima si cercavano tre o quattro doti prima di portarlo in serie A, ora una basta e avanza, bisogna accontentarsi e allora evviva il talento e la spregiudicatezza di Vergara, il suo coraggio a cercare sempre la giocata, l’uno contro uno, il suo perenne tentare di saltare l’uomo".