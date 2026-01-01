"Portanova stupratore", La Stampa in prima pagina: "Perché non deve giocare"

"'Portanova stupratore'. Perché non deve giocare" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi soffermandosi sulla vicenda che vede coinvolto il giocatore della Reggiana, Manolo Portanova. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo.

La sentenza, emessa nelle scorse ore, ribadisce il verdetto di primo grado emesso dal Tribunale di Siena nel dicembre 2022 con rito abbreviato. Il fatto contestato risale alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 a Siena, quando Portanova – all’epoca in forza al Genoa – si trovava in un appartamento nel centro storico insieme ad altre persone, tra cui lo zio Alessio Langella (anche per lui confermata la condanna a sei anni).

Secondo l’accusa, i due avrebbero partecipato alla violenza ai danni di una studentessa ventunenne, insieme ad altri due giovani. Il giocatore ha annunciato ricorso in Cassazione. La conferma della condanna a sei anni di reclusione per Manolo Portanova nell’appello del processo per stupro di gruppo non sembra cambiare il suo il ruolo in campo ma secondo Giulia Zonca Portanova non dovrebbe scendere in campo.