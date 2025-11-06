Primo posto a quota 12, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Ipoteca Inter"

"Ipoteca Inter": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. I nerazzurri battono anche i Kairat: primo posto a quota 12, gli ottavi sono vicini. Lautaro sblocca il match: quarto gol in Europa e settimo in stagione. Carlos Augusto mette il timbro. Adesso un calendario difficile: Atletico, Liverpool, Gunners e Borussia Dotmund.

Spazio in taglio basso anche ad un cambio di panchina in Serie A: "Fiorentina, è Vanoli". Commisso sceglie l'erede di Pioli: pronto un contratto di 2 anni. Conference, la viola a Mainz (18.45). In campo anche l'Europa League: esame Roma a Glasgow con i Rangers (21), il Bologna sfida il Brann (21).