Primo posto a quota 12, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Ipoteca Inter"
"Ipoteca Inter": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. I nerazzurri battono anche i Kairat: primo posto a quota 12, gli ottavi sono vicini. Lautaro sblocca il match: quarto gol in Europa e settimo in stagione. Carlos Augusto mette il timbro. Adesso un calendario difficile: Atletico, Liverpool, Gunners e Borussia Dotmund.
Spazio in taglio basso anche ad un cambio di panchina in Serie A: "Fiorentina, è Vanoli". Commisso sceglie l'erede di Pioli: pronto un contratto di 2 anni. Conference, la viola a Mainz (18.45). In campo anche l'Europa League: esame Roma a Glasgow con i Rangers (21), il Bologna sfida il Brann (21).
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
La Fiorentina ha scelto, Paolo Vanoli sarà l'allenatore. Intanto Galloppa guida la squadra a Magonza
Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"
